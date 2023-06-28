В Подмосковье изнасиловали восьмиклассницу, сбежавшую из дома после ссоры с родителями

В Воскресенске гражданин Узбекистана изнасиловал восьмиклассницу. Школьница подверглась домогательствам во время своего побега из дома после ссоры с родителями. О произошедшем стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, подростку захотелось взрослой жизни, о чем она и сообщила своим маме и папе. Она требовала от них, чтобы ей разрешили на каникулах гулять с друзьями допоздна, но семья не шла ей навстречу. Тогда в знак протеста девочка решила уйти из дома, выключив телефон.

Первое время родители пытались сами найти дочь и продолжали ей звонить, однако все попытки были тщетны, поэтому им пришлось обратиться в полицию. На следующий день после побега школьницу обнаружили, и она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ночью ее изнасиловал незнакомец. По ее словам, мужчина совратил ее через несколько часов после ухода из дома.

На данный момент девочка уже находится с родителями, а с предполагаемым педофилом разбирается полиция. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее в Петербурге мать сообщила, что ее 12-летнего сына изнасиловал 13-летний подросток. По ее словам, дети пошли вместе с парк, и во время прогулки мальчик надругался над своим приятелем.