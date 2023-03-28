В Подмосковье из мочевого пузыря пациента без единого надреза достали 36 магнитных шариков

Врачи в Подмосковье извлекли у 21-летнего пациента 36 магнитных шариков из мочевого пузыря. Об этом сообщается на сайте областного Минздрава.

Врач рассказал о сложностях этой операции. Пациента прооперировали при помощи эндоскопического оборудования без единого надреза.

«Сложность заключалась в том, что конструктор в мочевом пузыре разъединился на 36 маленьких элементов. Вытаскивать их по очереди было бы травматично для слизистой», — отметил заведующий хирургическим отделением урологии Алексей Игнатьев.

Он добавил, что врачам пришлось во время операции собрать из магнитов одну длинную цепочку, чтобы извлечь инородные тела из организма. Через два часа медики смогли провести необходимые действия и достать все магнитные шарики.

Сейчас молодой человек выписан и отправлен лечиться амбулаторно.

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