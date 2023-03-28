В Петербурге женщина четыре часа умирала от потери крови, неспешно попивая водку

В Санкт-Петербурге одно из застолий 27 марта закончилось смертью 58-летней женщины. Жительница северной столицы скончалась от потери крови. Об этом стало известно изданию 78.ru.

Сообщается, что компания собралась прямо посреди дня в одной из квартир дома на улице Руднева. Все шло хорошо, товарищи выпивали спиртное и общались, но в один момент петербурженка уронила бутылку на пол. Та разбилась, а осколки угодили женщине прямо в ногу, но она не придала этому особого значения. Перевязав голень, она решила продолжить веселье и вернулась к друзьям.

В течение четырех часов россиянка продолжала пить вместе со всеми водку, но затем приятели стали замечать, что она уж слишком побледнела. Выяснилось, что все это время она истекала кровью. Осознав, что дела плохи, компания вызвала бригаду скорой помощи, вот только медики не успели приехать. Женщина скончалась от большой кровопотери.

Ранее на Урале пьяная пенсионерка выкинула из окна второго этажа трехлетнего правнука. Мальчик чудом остался жив, отделавшись лишь черепно-мозговой травмой. Пожилую женщину ждет суд.