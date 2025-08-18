Мужчину избили бейсбольной битой после отказа поделиться сигаретой

В Москве мужчина избил прохожего битой после отказа поделиться сигаретой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в столичном районе Некрасовка, когда мужчина обратился к прохожему и попросил у него сигарету. После отказа между москвичами началась словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку.

Сообщается, что в один момент нападавший нанес несколько ударов бейсбольной битой оппоненту. После этого он сбежал с места преступления. Пострадавшего мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение. Врачи установили, что его здоровью был нанесен тяжкий вред, пишет канал.

Правоохранители задержали 34-летнего агрессора и заключила под стражу. Оказалось, что у него уже есть судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге неизвестные похитили и увезли в лес повара-мигранта. Там его несколько раз ударили ножом.

Также сообщалось о том, как в Северной столице подростки на детской площадке напали и избили двойника Ленина. Позже молодые люди признались, что мужчина просил у них денег и нецензурно выражался в их адрес.