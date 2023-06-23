В Иркутской области трехлетний мальчик захлебнулся в тысячелитровой огородной бочке

В Иркутской области, селе Тутура, 22 июня погиб трехлетний ребенок. Он утонул в огромной бочке с водой, предназначенной для полива огорода. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации источника, полученной от регионального уполномоченного по правам ребенка, малыш находился под присмотром старшей сестры, так как его мама была занята домашними делами. Пока женщина готовила на кухне, дети находились на улице. В какой-то момент ответственная за сохранность брата девочка отвлеклась, и тогда он залез в тысячелитровую емкость.

Выбраться из нее мальчик не смог и захлебнулся. Сестра нашла его уже слишком поздно. Взрослые поспешили достать ребенка из воды, но он уже не подавал признаков жизни.

По факту произошедшего была организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства смерти малыша.

Ранее в Кемеровской области женщина задушила подушкой собственную трехлетнюю дочь. Отмечалось, что сделала она это намеренно, так как желала избавиться от девочки, но ее мотивы пока неясны.