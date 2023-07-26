В Подмосковье дворник заманил 10-летнюю девочку в каморку, положил на кровать и начал целовать

В Подмосковье дворник подкараулил четвероклассницу у подъезда, а потом заманил в каморку и показал порно. Со слов матери, затем мужчина уложил 10-летнюю школьницу на кровать и начал целовать.

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Клину. 46-летний дворник привел ребенка в каморку, показал взрослое видео, а потом начал целовать на кровати.

Девочке удалось убежать. Мужчина был задержан спустя два дня. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что 55-летний мужчина познакомился с девятиклассницей на сайте знакомств, представившись Игорем, а после недолгого общения пригласил в отель. Там он надругался над несовершеннолетней. Школьнице потребовалась помощь медиков.

Мужчину задержали. Им оказался иностранец без гражданства РФ.