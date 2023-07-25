55-летний мужчина познакомился с девятиклассницей на сайте и надругался в отеле Петербурга

В Санкт-Петербурге 55-летний мужчина познакомился с девятиклассницей на сайте. Он пригласил школьницу в отель, где надругался.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Мужчина представился на сайте Игорем. Немного пообщавшись, он предложил девочке встретиться.

23 июля взрослый мужчина надругался над несовершеннолетней. По информации источника, после сексуального насилия школьница обратилась к медикам.

Подозреваемый задержан. Им оказался иностранец без гражданства РФ.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Известно, что ранее он имел судимость и полтора года отсидел в тюрьме за покушение на кражу с проникновением в жилище.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге тракторист напоил восьмиклассницу неизвестным веществом, девочка потеряла бдительность, затем мужчина изнасиловал ее. Злоумышленник задержан – это 27-летний уроженец Сибири, приехавший работать трактористом.