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11:47, 10 декабря 2023
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Друзья жениха избили гостя на свадьбе до сотрясения мозга ради телефона

В Ленобласти 23-летнего молодого человека избили до сотрясения мозга на свадьбе .

Друзья жениха избили гостя на свадьбе до сотрясения мозга ради телефона

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения 23-летнего молодого человека во время празднования свадьбы в Ленинградской области. Пострадавший парень поступил в больницу с сотрясением мозга, передает телеканал 78.ru.

Свадебные гуляния проходили в ночь на 9 декабря в деревне Сойкино Ломоносовского района. Одним из гостей мероприятия был 23-летний молодой человек. В какой-то момент празднования друзья жениха напали на парня и стали избивать толпой. По предварительным данным, причиной конфликта стал телефон, который впоследствии отобрали у пострадавшего.

В итоге избитому гостю свадьбы потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и гематомами. Обстоятельства конфликтной ситуации на мероприятии выясняются.

Ранее в Пермском крае мужчина жестоко избил подростка. Несовершеннолетний случайно бросил бутылку в его машину.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
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