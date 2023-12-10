Друзья жениха избили гостя на свадьбе до сотрясения мозга ради телефона

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения 23-летнего молодого человека во время празднования свадьбы в Ленинградской области. Пострадавший парень поступил в больницу с сотрясением мозга, передает телеканал 78.ru.

Свадебные гуляния проходили в ночь на 9 декабря в деревне Сойкино Ломоносовского района. Одним из гостей мероприятия был 23-летний молодой человек. В какой-то момент празднования друзья жениха напали на парня и стали избивать толпой. По предварительным данным, причиной конфликта стал телефон, который впоследствии отобрали у пострадавшего.

В итоге избитому гостю свадьбы потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и гематомами. Обстоятельства конфликтной ситуации на мероприятии выясняются.

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