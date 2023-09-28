В Подмосковье дочь с отцом погибли в квартире с инфракрасными обогревателями

В подмосковном городе Рошаль двухлетняя девочка и ее отец погибли в квартире с инфракрасными обогревателями. Устройства были включены, потому что в помещениях очень холодно.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

Трагедия случилась 27 сентября около 23 часов. Семья проживала в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома. В обеих комнатах стояли включенные инфракрасные обогреватели.

Мать уложила дочь спать и отправилась гулять с котом. Супругу в этот день нездоровилось.

Когда женщина вернулась, то почувствовала запах гари. Всю квартиру охватил дым. Женщина побежала за помощью к соседям, те вызвали экстренные службы.

Потушив пожар, в комнате нашли тела девочки и ее отца. Начата проверка.

Семья не злоупотребляла алкоголем. Отец семейства был айтишником, работал из дома. У женщины осталась старшая дочь, она живет отдельно.

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