В Подмосковье девочка засунула голову в горшок-стульчик и не смогла снять

В Солнечногорском городском округе Подмосковья трехлетняя девочка надела на голову горшок-стульчик и не смогла снять. Ребенок час проходил с предметом, пока не приехали спасатели.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел в поселке Смирновка. Мама готовила обед, а дочь играла в комнате. В какой-то момент раздался плач – женщина бросилась смотреть, что случилось.

Увидев дочь с горшком на голове, она рассмеялась: думала, что конструкцию будет легко снять. Однако голова не пролезала обратно, а ребенок продолжал плакать.

После звонка по номеру 112 на помощь приехали сотрудники «Мособлпожспаса». Они сняли горшок, разрезав пластмассу слесарным инструментом. Через две минуты ребенок был освобожден.

Ранее похожий инцидент произошел в Кемерове. Девочка двух лет надела стульчик от горшка на голову и не могла освободиться. Спасатели помогли снять предмет. Медицинская помощь не потребовалась.