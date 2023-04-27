В Кемерове двухлетняя девочка надела стульчик от горшка на шею и не смогла освободиться

В Кемерове двухлетняя девочка надела стульчик от горшка на голову, но снять не смогла. Мать вызвала спасателей, чтобы помочь ребенку освободиться.

Инцидент произошел в Кировском районе города. После звонка обеспокоенной матери на место прибыли спасатели.

Они «перекусили» верхнюю часть горшка и освободили голову ребенка. Девочку в это время отвлекали, показывая мультфильмы на телефоне.

Помощь врачей не потребовалась, пишет сайт mk.ru.

Стоит отметить, что вышеописанный случай не единичный. Недавно похожий инцидент произошел в Подмосковье с годовалым ребенком.

Он тоже натянул горшок с отверстием на голову и не смог снять. Спасатели вызволили малыша без инструментов, повернув стульчик.