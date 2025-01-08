В Подмосковье десятый день ищут женщину, сбежавшую от экс-мужа в пижаме и тапках

В Подмосковье десятый день ищут женщину, которая сбежала от бывшего мужа в пижаме и тапках. У нее не было ни денег, ни телефона – поиски ведут не только родственники, но и волонтеры.

Об этом сообщает aif.ru.

Как рассказала мать пропавшей, ночью 29 декабря ей позвонил бывший зять. Мужчина заявил, что женщина убежала через окно. Мать отправилась в Подольск и написала заявление в полицию: она уверена, что ее младшая дочь «спасала свою жизнь», так как муж всегда бил ее.

Супругом женщины был водитель трактора-погрузчика. В браке родились двое сыновей. Мужчина постоянно ревновал жену – в итоге она решила развестись. Переехала в Волгоградскую область, но вернулась в Подольск для консультации с врачом по поводу здоровья детей.

27 декабря женщина с детьми приехала к бывшему мужу – она жаловалась матери, что свекровь со свекром плохо приняли. Экс-супруг уверяет, что жена пропала после разговора с неизвестным парнем.

Как следует из записи с видеокамер, женщина выпрыгнула из окна и в одной пижаме бежала по улице. Она завернула за угол и исчезла. Экс-муж побывал в доме бывшего парня девушки, но там женщины не оказалось.

Известно, что в момент пропажи транспорт в городе уже не ходил, на такси денег не было. По ходу движения женщины расположен парк –женщина могла замерзнуть, но ни волонтеры, ни родные не нашли никаких следов.

Ранее актриса Ольга Ефремова поблагодарила мужа-тирана. Напомним, мужчина избивал ее, а также увез 8-летнего ребенка в неизвестном направлении.