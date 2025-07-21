В Подмосковье бетонный мост обрушился из-за ливня, отрезав 3 населенных пункта

В Подмосковье ночью с 20 на 21 июля обрушился бетонный мост. Произошло это из-за сильного ливня в столице и ближайших населенных пунктах. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По данным источника, обрушение моста произошло в Наро-Фоминском районе. Оперативные службы отметили, что из-за этого от сообщения оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Теперь местных жителей переправляют на лодке.

Отмечается, что специалисты уже начали демонтаж старого моста. Работы планируют завершить до обеда 21 июля.

Напомним, что из-за сильного дождя в Москве затопило пешеходные улицы, проезжую часть в некоторых районах, станции МЦД, а также пострадал Павелецкий вокзал. Согласно прогнозам синоптиков, ливень продлится до вечера понедельника. Однако после этого тоже не стоит ждать улучшения погоды. Осадки выпадут в столице до 25 июля включительно.

Ранее машина скорой помощи утонула на дороге из-за сильного дождя в Москве.