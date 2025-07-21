В Москве машина скорой помощи застряла в водной ловушке из-за сильного дождя

Автомобиль скорой помощи попал в водную ловушку в центре Москвы. Машина утонула на Шмитовском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, медики застряли на затопленной дороге. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что машина стоит в воде на «аварийке», но при этом специалисты находятся внутри. Был ли на тот момент в автомобиле пациент – не уточняется.

Отметим, что дождь в столице начался еще ночью с 20 на 21 июля и не прекратился утром. Из-за ливня затопило участок МКАДа, территории некоторых ЖК, а также станции МЦД. Очевидцы в Сети публиковали видео и пострадавшего из-за ливня здания Павелецкого вокзала.

Как сообщает МЧС, 21 июля ожидаются не только дождь, но и гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с. По прогнозам синоптиков, ливень продлится в Москве примерно до 21:00.

Ранее в середине июля во время ливня в Москве в здании Государственной думы затопило курилку.