В Подмосковье аноним пригрозил школьникам массовым убийством, если они не пройдут его квест

Полиция Подмосковья разыскивает неизвестного, разославшего сообщения с угрозами школьникам Королева. Аноним пообещал устроить массовое убийство, если дети откажутся проходить его квест. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, сразу несколько учащихся одного из образовательных учреждений получили странное послание, в котором говорилось о том, что некто «явившийся в образе человека» собирается «избавиться от большого количества биомусора». Чтобы предотвратить трагедию, он предложил подросткам сыграть с ним в смертельную игру.

«Чтобы выжить в школьном квесте, нужно найти бумажки под лестницами и собрать ответ. Если собрать не получится — игра окончена», - было сказано в сообщении.

Сначала дети пересылали эту информацию друг другу, а затем уже обратились к родителям и учителям. Те уже в свою очередь сразу передали все данные в полицию. Теперь правоохранители выясняют личность отправителя правил реалити-квеста, а также другие обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее появились подробности о личности матери, убившей ножницами младенца в электричке в Москве.