Изгой и жертва насильников: что известно о девушке, убившей ножницами младенца в электричке

На днях пользователей Сети потрясла страшная история о том, как 24-летняя девушка родила в туалете столичной электрички и убила младенца ножницами, а после выбросила. Многие не понимали, что за человек может так поступить с собственным ребенком. Виновница уже созналась, а ее бывшие одноклассники рассказали о непростой жизни девушки в школе. Об этом пишет kp.ru.

Известно, что девушку зовут Нина, она родом из подмосковного города Чехов, но судя по соцсетям, в последнее время жила в Москве. Когда ее привели на допрос, то она не отпиралась и спокойным тоном рассказала о случившемся.

«Ехала со станции Новохохловская. Почувствовала, что отошли воды. Зашла в туалет. Там родила и убила ребенка», – честно призналась Нина.

Журналисты kp.ru связались с девушкой, которая раньше училась с горе-матерью в одной школе. Она рассказала, что Нина воспитывалась в неблагополучной и пьющей семье. По ее словам, все детство девочка была предоставлена сама себе, никто из родных за ней не следил. Училась плохо, на двойки и тройки.

«Еще в те школьные годы было заметно, что в какой-то момент у Нины начались проблемы с психикой и развитием. Честно говоря, очень жалко ее было – большинство ребят над ней постоянно издевались. Она была изгоем. Словом, человек с тяжелым детством», – поделилась Алиса (имя изменено – ред.).

По словам собеседницы, это был не первый ребенок Нины. Впервые она стала матерью в 18-летнем возрасте, когда у нее был молодой человек. Но он убежал, как только узнал о беременности. Тогда Нина родила дочь, но о ребенке ничего не известно.

«В Чехове болтали, якобы Нина рожала не один раз, потому что ее насиловали всякие отморозки, пользовавшиеся ее «особенностями». Но я не уверена, что это правда», – рассказала бывшая одноклассница.

Правоохранители во время задержания удивились, что Нина вела себя неадекватно спокойно. О причинах убийства малыша она так и не рассказала. В ближайшее время ее осмотрит психиатр. Уголовное дело возбуждено.

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