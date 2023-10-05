В Подмосковье адвокат вымогал деньги у проводившего фейковую вакцинацию врача

Адвокат центрального филиала Московской областной коллегии Алексей Назаркин шантажировал врача Сергиево-Посадской районной больницы, занимавшегося продажей фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области, адвокат узнал о том, что незаконной деятельностью медика заинтересовались в правоохранительных органах и потребовал у него 450 тысяч рублей за «оказание помощи».

«Назаркин ручался повлиять на следственные органы Сергиево-Посадского района, чтобы последние не проводили дальнейших мероприятий, направленных на выявление новых эпизодов совершенного врачом преступления», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В итоге адвокат был задержан с поличным при получении части взятки. Городской суд Московской области признал его виновным в совершении мошеннических действий и приговорил к 2,5 года колонии, сообщает РЕН ТВ.

Ранее мы писали, что на Кубани бывших инспекторов ДПС осудили за злоупотреблении полномочиями, после того, как они остановили мальчиков на мотоцикле. Один из осужденных также признан виновным в принуждении к действиям сексуального характера.