Бывшие сотрудники ДПС получили срок за взятку от отца несовершеннолетнего и принуждение его матери к сексу

На Кубани бывших инспекторов ДПС осудили за злоупотреблении полномочиями, после того, как они остановили мальчиков на мотоцикле. Один из осужденных также признан виновным в принуждении к действиям сексуального характера.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В августе 2021 года в Брюховецком районе инспекторы ДПС остановили кроссовый мотоцикл, за рулем которого был несовершеннолетний, скрывшийся в доме родителей. Отец вышел к сотрудникам полиции, мать в это же время подъехала к дому, нарушив требования дорожной разметки.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали два правонарушения, а после предложили главе семьи заплатить 20 тысяч рублей, для того чтобы разобраться с ситуацией на месте. Так они получили от отца нарушителей 15 тысяч и не стали направлять материалы дел.

В этот же день один из сотрудников ДПС принудил мать несовершеннолетнего вступить с ним в половую связь также для того, чтобы спасти сына.

В конце концов, оба сотрудника признаны виновными. Срок лишения свободы первого составил 5 лет, второго — 4,5 года. Они также обязаны выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Более того, на четыре года они лишены права занимать должности в госорганах.

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