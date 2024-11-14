В Подмосковье 87-летняя пенсионерка умерла после укола в клинике

87-летняя пациентка подмосковной клиники скончалась после укола в ягодицу. У женщины отнялась нога, из-за чего она упала и получила перелом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дочь погибшей бабушки рассказала, что ее госпитализировали в неврологическое отделение больницы с проблемами с сосудами головного мозга. В медицинском учреждении решили поставить пенсионерке укол, при этом пациентка указала, в какую ягодицу следует вводить лекарство — одна из них была вся исколота и истощена. Однако медсестра ее не послушала.

Как сообщила дочь умершей россиянки, от укола она кричала от боли. А позже выяснилось, что ей повредили седалищный нерв. В итоге пенсионерка перестала чувствовать ногу и при попытке встать упала, сломав бедро.

Бабушку вновь положили в больницу, где ей стало только хуже. Соседки по палате рассказали, что у нее были синие губы, однако на помощь ей никто не приходил. Потом женщина затихла, и все подумали, что она уснула. Однако на самом деле она умерла. Это обнаружила все-таки пришедшая к ней медсестра.

После смерти пенсионерки ее дочь обратилась в суд. По его решению, больница обязана выплатить семье погибшей 100 тысяч рублей.

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