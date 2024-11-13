Ударила ножом в шею: россиянка в порыве гнева убила пожилую свекровь и ранила сына

42-летняя жительница Новосибирска убила пожилую свекровь, воткнув ей нож в шею, и ранила сына-пятиклассника. О происшествии сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сын женщины жил в квартире с 85-летней бабушкой в квартире на Народной улице в Калининском районе города. Россиянка решила их навестить накануне. Свекровь и невестка не смогли мирно беседовать и начали ругаться. Разозлившись, женщина схватила нож и вонзила его в шею старушке. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Девятилетний сын пытался остановить мать, но в итоге досталось и ему: женщина налетела с ножом на мальчика и ударила его в ключицу.

Ребенок вызвал экстренные службы. Его госпитализировали с колотой раной ключицы. Мать мальчика задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».

Ранее в Подмосковье 10-летняя девочка убила старшую сестру за просьбу вымыть посуду. Медики не смогли спасти подростка из-за слишком большой потери крови.