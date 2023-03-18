Гинеколог Меланя Маилян: как восстановить внутренние органы после родов
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Перешагнув порог родильного отделения, многие женщины мечтают как можно быстрее заполучить идеальную фигуру и вернуться к привычному темпу жизни. Однако о том, что возвращать былой вид нужно не только телу, но и внутренним органам, задумывается не каждая. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала сайту-изданию «Страсти», как безболезненно омолодить и улучшить тонус интимной зоны.
По словам специалиста, сложные и дорогостоящие операции для улучшения внешнего вида наружных половых органов канули в Лету. В топе у представительниц прекрасного пола лазерная коррекция. В данный момент, это самый простой, быстрый, эффективный и безболезненный способ избавиться от эстетического недостатка.
При этом, показаний к процедуре много: снижение тонуса стенок влагалища, деформация наружных половых губ, опущение стенок влагалища.
Обычно, с подобными симптомами как раз сталкиваются женщины после родов. Растяжение, рубцы, обвисание тканей — очень интимные проблемы, о которых редко говорят даже на приеме у гинеколога. Впоследствии, это может привести к пролапсу органов малого таза. Важно понимать, что лазерное интимное омоложение может быть не только эстетической необходимостью, но и медицинской.
Меланя Маилян
Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины
Восстановить сниженную чувствительность при половом акте, избавить от гиперпигментации и сухости слизистой, вернуть тонус паховой области и решить проблему недержания мочи (если оно вызвано ослабление мышц) — главная задача лазерного интимного омоложения. Эффект достигается благодаря стимуляции кровообращения. В местах лазерной обработки также улучшается синтез коллагена, активизируются процессы регенерации тканей. Как отметила Маилян, процедура неинвазивна и безболезненна, а противопоказания минимальны.
«Конечно, перед тем как прийти на процедуру, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Поводом для отказа от лазерного омоложения могут стать протекающие воспалительные процессы в организме, прогрессирующие онкологические, хронические и аутоиммунные заболевания. Помимо этого, стоит воздержаться от подобных медицинский манипуляций в период беременности и грудного вскармливания», — считает врач.
Меланя Маилян подчеркнула, что процедуру можно делать спустя 6 месяцев после родов. Также перед лазерным омоложением важно пройти доскональное обследование у гинеколога, изучить анамнез на наличие патологий, сдать анализов крови и мочи, мазок на цитологию и флору.
«Если все анализы в норме, лазерную коррекцию можно проводить в любое время. Сам процесс занимает около 20 минут и не требует наркоза. Для достижения стойкого результата потребуется не более 4 сеансов с интервалом в месяц», — рассказала Маилян.
Процесс восстановления после интимного омоложения проходит достаточно быстро. В течение первой недели после процедуры стоит воздержаться от половых контактов, физических нагрузок, использования тампонов, посещения сауны и бассейна. Чтобы улучшить результат, Маилян посоветовала регулярно делать упражнения Кегеля на протяжении всего этапа восстановления.
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