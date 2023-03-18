Гинеколог Меланя Маилян: как восстановить внутренние органы после родов

Восстановить сниженную чувствительность при половом акте, избавить от гиперпигментации и сухости слизистой, вернуть тонус паховой области и решить проблему недержания мочи (если оно вызвано ослабление мышц) — главная задача лазерного интимного омоложения. Эффект достигается благодаря стимуляции кровообращения. В местах лазерной обработки также улучшается синтез коллагена, активизируются процессы регенерации тканей. Как отметила Маилян, процедура неинвазивна и безболезненна, а противопоказания минимальны.

«Конечно, перед тем как прийти на процедуру, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Поводом для отказа от лазерного омоложения могут стать протекающие воспалительные процессы в организме, прогрессирующие онкологические, хронические и аутоиммунные заболевания. Помимо этого, стоит воздержаться от подобных медицинский манипуляций в период беременности и грудного вскармливания», — считает врач.

Меланя Маилян подчеркнула, что процедуру можно делать спустя 6 месяцев после родов. Также перед лазерным омоложением важно пройти доскональное обследование у гинеколога, изучить анамнез на наличие патологий, сдать анализов крови и мочи, мазок на цитологию и флору.

«Если все анализы в норме, лазерную коррекцию можно проводить в любое время. Сам процесс занимает около 20 минут и не требует наркоза. Для достижения стойкого результата потребуется не более 4 сеансов с интервалом в месяц», — рассказала Маилян.

Процесс восстановления после интимного омоложения проходит достаточно быстро. В течение первой недели после процедуры стоит воздержаться от половых контактов, физических нагрузок, использования тампонов, посещения сауны и бассейна. Чтобы улучшить результат, Маилян посоветовала регулярно делать упражнения Кегеля на протяжении всего этапа восстановления.

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