В Подмосковье 78-летний дедушка на протяжении двух лет насиловал внучку

В Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. На протяжении двух лет он растлевал маленькую внучку. Об этом сообщает mk.ru.

На данный момент известно, что домогаться девочки дедушка начал, когда ей было только семь лет. Это длилось еще пару лет, пока, наконец, правда не вскрылась. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего и выяснение всех обстоятельств.

Также в ходе расследования удалось установить, что подозреваемый пожилой мужчина в 2010 году пытался стать депутатом. Он баллотировался, но так и не смог набрать достаточное количество голосов на выборах.

Ранее в поселке Ромашки дворник-мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу. Пострадавшая рассказала обо всем матери, а та сразу же пошла в полицию. По ее словам, сначала он совершил действия сексуального характера зимой, а затем вновь связался с девочкой через несколько месяцев, чтобы пригласить ее к себе домой.

Также изнасилование ребенка было зафиксировано и в Подмосковье. 22-летний армянин втерся в доверие к школьнице и надругался над ней.