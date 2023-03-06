«Никого убивать не собираемся»: перерезавший горло нейрохирургу слепой несколько дней пил с жертвой

Сегодня, 6 марта, стало известно о страшном ночном убийстве в подмосковном Королеве. Некогда баллотирующийся в депутаты районной Думы в Иркутской области мужчина перерезал горло известному нейрохирургу. В ходе проведенного расследования удалось установить некоторые подробности произошедшего. О них сообщило издание mk.ru.

Выяснилось, что 47-летний общественный деятель был с убитым врачом друзьями детства. Они вместе выросли в Шелохово, после чего перебрались в Подмосковье. В 2014 году мужчина был серьезно ранен на Майдане, в результате чего полностью потерял зрение. Из-за этого передвигаться он мог только с палочкой.

Убийство незрячий инвалид совершил в квартире нейрохирурга. Причем изначально ничего не предвещало печального исхода встречи двух друзей. Выяснилось, что гость провел в апартаментах товарища около двух суток, и все это время они выпивали. Жил врач вместе с беременной супругой и двухлетним ребенком. Однако на время посиделок он отправил их к теще.

Сообщается, что женщина несколько раз приходила навещать мужа, но надолго не оставалась, так как была с ним в ссоре. Поняв, что гость уже слишком долго находится у них в квартире, жена нейрохирурга предложила ему вызвать такси, но тот отказался. При этом он пошутил: «Все хорошо, никого убивать в этот вечер мы не собираемся».

Через несколько часов после этого разговора с женщиной 47-летний мужчина перерезал другу горло. Что именно произошло за это время между ними, выясняется. Однако, по словам родственников, причиной конфликта мог послужить денежный вопрос. Дело в том, что из квартиры убитого загадочным образом пропали 300 тысяч рублей. При этом известно, что у незрячего были проблемы с финансами и нейрохирург часто ему помогал.

Отметим, что скрывать совершенное преступление слепой мужчина не стал. Он сам позвонил в полицию, оставив довольно странное сообщение: «Позывной ГРУ, пеленгуйте, человек ранен, перерезал горло».

Ранее в Новокузнецке 65-летний мужчина сгорел заживо в попытке сжечь собственную тещу.