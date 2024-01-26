В Подмосковье 69-пенсионерка включила в рацион больше пищи с калием и чуть не умерла
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В Подмосковье 69-летняя пенсионерка включила в рацион больше пищи с калием для самостоятельного лечения боли в сердце и судорог в ногах и чуть не умерла. Врачи нашли в анализах переизбыток элемента – только через 10 дней результаты пришли в норму.
Подробности приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Пенсионерку доставили в кардиологическое отделение Щелковской больницы. Выяснилось, что пациентка сидела на калиевой диете: добавила в рацион курагу, рыбу, бобы и отруби. Помимо такого питания, она принимала препараты.
Уровень калия у пациентки при поступлении оказался превышен в два раза. Это могло в любой момент привести к остановке сердца или параличу дыхания.
В больнице пациентке назначили инфузионную и диуретическую терапию. Лекарства вводили женщине непосредственно в кровь.
Сейчас пенсионерка находится дома, ей лучше. Специалисты напомнили об опасности самолечения.
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