В Подмосковье 59-летний тракторист три года растлевал школьницу

В Подмосковье 59-летний тракторист на протяжении трех лет растлевал школьницу. Насильственные действия начались, когда девочке было 11 лет.

Подробности сообщает mk.ru.

Известно, что мужчина жил в соседней деревне от школьницы. У него взрослая дочь, а у пасынков растут дети.

Родные не замечали, чтобы мужчина странно вел себя в отношении внуков и внучек. В колхозе его считают работягой: он не пил, трудился без выходных.

Жена мужчины работала дояркой. В этом году несколько раз лежала в больнице – были проблемы с сердцем и давлением. Дочь тоже болела после декрета.

По информации издания, в последнее время у мужчины не было денег – родственники подозревают, что средства тратились на девочку. О ее существовании в семье знали, но ничего дурного не подозревали. Кроме того, мужчина планировал стать девочке крестным.

16 октября он ушел из дома после работы, забрав паспорт. Позже родственники узнали, что тот в полиции. Вину мужчина не признает.

Ранее школьница из Москвы рассказала о домогательствах учительницы. О случившемся девочка сообщила спустя пять лет.