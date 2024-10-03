Настойчиво предлагала зайти на чай: как московская учительница растлевала 12-летнюю девочку

В Москве преподаватель по вокалу домогалась 12-летней ученицы. О произошедшем подросток смогла рассказать лишь спустя пять лет.

По данным mk.ru, все произошло в 2019 году. Тогда девочка пришла заниматься в актерскую студию в культурно-образовательный центр на юге Москвы. Педагог уделяла повышенное внимание школьнице, как к новенькой в коллективе. Подростку ее забота в самом начале больше напоминала материнскую.

Однажды учительница провожала девочку домой, так как им было по пути. Женщина настойчиво попросила ученицу зайти к ней на чай, и та ответила согласием. Дома преподаватель пыталась совершить над ней развратные действия. После она отправляла подростку личные фото и материалы эротического характера и заводила с ней откровенные разговоры.

Испугавшись, девочка ушла из театрального кружка, объяснив родителям, что потеряла интерес к актерству. Она рассказала о случившемся невзначай лишь в 2024 году.

Правоохранители пояснили, что действия учительницы не отразились на психике девочки, но остались неприятным воспоминанием. Интерес к творчеству у нее не пропал — девушка занимается вокалом и мечтает поступить на режиссерский факультет.

Подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера задержали. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Ранее проводник поезда «Москва — Новочеркасск» домогался пассажирки с ребенком. Подробности можете прочитать здесь.