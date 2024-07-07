Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали трое мигрантов рядом с телецентром «Останкино»

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино», когда она шла домой после ночной смены. Инцидент произошел в ночь на 6 июня.

Как пишет Telegram-канал Baza, трое мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она проходила мимо Останкинского пруда.

Жертва изнасилования сразу же обратилась в полицию и через 40 минут был задержан 24-летний приезжий из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» обнаружили остальных участников преступления, ими оказались 25 и 22-летние мигранты.

Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц». Если вина подозреваемых будет оказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь, телеканал «Матч ТВ» пообещал оказать необходимую помощь пострадавшей сотруднице.

Ранее в Ленинградской области местная жительница сообщила в полицию о попытке изнасилования ее 13-летней дочери. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в возрасте от 21 до 26 лет, все они оказались гражданами Узбекистана.