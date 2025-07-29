В Подмосковье 31-летняя женщина умерла после изнасилования в такси

СК Подмосковья сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Электростали. Установлено, что мужчина-таксист опоил 31-летнюю женщину и изнасиловал, после чего оставил в лесу. Потерпевшая скончалась, вину преступника удалось доказать.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что 22 января 2024 года женщина из Балашихи ехала на электричке из Москвы, но проспала остановку. В итоге в ночные часы она оказалась в Электростали. На железнодорожной станции к пассажирке подошел таксист, он предложил подвезти. В ходе разговора выяснилось, что она впервые в Электростали и знакомых в городе нет.

Мужчина угостил пассажирку напитком, подмешав наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и лекарственное средство. Женщина несколько раз употребила напиток, в итоге ей стало плохо.

Мужчина воспользовался помутненным состоянием россиянки и изнасиловал ее. Затем женщине стало еще хуже, она умерла. В попытке скрыть следы преступления таксист оставил тело в лесу, спустя три дня жертву нашли прохожие.

Мужчина отрицал вину. Однако следствию удалось доказать его причастность к совершению преступления. По делу провели порядка 50 допросов, 24 экспертизы, 12 осмотров. Уголовное дело передано в суд.

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