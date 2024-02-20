В Подмосковье 3-летняя девочка сбежала из детсада, чтобы найти маму

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детского сада, чтобы поскорее увидеть маму. При этом никто в дошкольном учреждении отсутствие ребенка не заметил. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, около 16:00 малышка отправилась в раздевалку и стала одеваться. В это время ее отец, который должен был ее забрать, стоял в пробке. Не дождавшись родителя, девочка вышла на улицу сама, а затем покинула территорию сада. Отмечается, что у нее это получилось сделать, так как входная дверь была сломана и подпиралась дощечкой.

То, что ребенок пропал, не заметил никто из сотрудников учреждения. Увидела малышку лишь мама другой воспитанницы, однако не придала этому значения. Уже у перехода железной дороги девочку заприметила одна из прохожих. Она расспросила ее о том, почему она одна, и узнала, что малолетняя сама ушла из садика для скорой встречи с мамой.

В итоге женщина довела ребенка до его дома и передала родителям. После случившегося мама девочки написала заявление в полицию.

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