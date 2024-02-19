Стал молчуном: четвероклассник, которого соблазнила учительница из Ленобласти, вернулся в школу

Четвероклассник, которого соблазнила учительница из Ленобласти, вернулся в школу. По словам родителей других учащихся, мальчик стал молчуном.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Стало известно, что школьник некоторое время учился из дома, также он работал с психологом.

«Сейчас мальчик не общается с другими детьми по этому поводу, избегает тему», - рассказали родители журналистам издания.

Допросы ребенка не закончились. В классе тем временем нет постоянного учителя, уроки ведут разные педагоги.

После случившегося в школе провели собрание, однако родители до сих пор не уверены насчет документов учительницы. Им неизвестно, были ли они в порядке при приеме на работу. Родители утверждают, что педагог не давала знаний – дети просели в учебе.

В администрации Всеволожского района говорят, что падения оценок нет и «обстановка в классе благоприятная».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Токсово. О романе учительницы с ребенком знал весь класс: мальчик хвастался друзьям. О действиях педагога стало известно случайно, когда мать мальчика нашла в телефоне фото преподавателя и переписку. Бывшая ученица класса рассказала, что педагог была доброй и всем нравилась, но особенно много она говорила с 11-летним учеником.