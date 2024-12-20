В Подмосковье 3-летняя девочка пожевала лист долларового дерева и получила ожог

В Подмосковье трехлетняя девочка пожевала лист от долларового дерева и получила ожог. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в одном из городов на востоке Подмосковья. Родители девочки захотели нарядить новогоднюю елку в комнате, вследствие чего ненадолго упустили из виду наследницу. Воспользовавшись ситуацией, девочка проникла на кухню, где на подоконнике стояло в горшке долларовое дерево (замиокулькас). Рядом же в банке с водой лежал лист, отломленный на разведение.

Юная россиянка достала этот отросток и надкусила около 4 сантиметров стебля. Из-за горечи малышка сразу же выплюнула растение, однако все равно успела получить химический ожог слизистых рта и глотки. Несовершеннолетняя заплакала, а родные дали ребенку сорбент, антигистаминный препарат и вызвали медиков.

Прибывшие врачи объяснили, что сок растения содержит ядовитые вещества. У взрослых замиокулькас может стать причиной пищевого расстройства. При этом у детей поедание растения может привести к серьезным отравлениям, как и у животных.

Ребенка доставили в больницу, сделали промывание и спустя некоторое время отпустили домой. В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.

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