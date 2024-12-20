Избили и надругались: 16-летнюю студентку унизили в российском городе

В городе Светлом Калининградской области трое подростков избили 16-летнюю студентку колледжа и надругались над ней. О происшествии сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Подростки находились во дворе на улице Театральной и распивали алкогольные напитки. Они сцепились с другой компанией, в которой находилась девушка. В итоге хулиганы начали угрожать студентке светловского колледжа ножом, били ее руками и ногами, а также надругались над ней.

За девушку решил заступиться 18-летний парень из ее компании. Но досталось и ему — подростки проломили юноше свод черепа. Он сейчас находится в нейрохирургии.

Полицейские задержали всех троих, их доставили отдел. Возбуждены уголовные дела.

По информации канала, двое из них уже были замечены в подобном столкновении на этом же месте в октябре.

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