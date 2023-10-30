В роддоме у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию: началось расследование
В роддоме в Чите у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию.
© Freepik
В городском родильном доме в Чите у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начало эпидрасследование.
Как сообщает РИА Новости, пациентки получили расстройство желудочно-кишечного тракта. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что более 20 рожениц начали плохо себя чувствовать после ужина. На данный момент ситуация находится на контроле, принимаются все меры по недопущению возникновения и распространения заболеваний среди пациентов и персонала медучреждения.
«Специалисты <...> проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов <...> с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья.
Ранее мы писали о том, что в Перми произошло массовое отравление участников всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Дети и взрослые заразились острой кишечной инфекцией.