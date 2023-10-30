В роддоме у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию: началось расследование

В городском родильном доме в Чите у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начало эпидрасследование.

Как сообщает РИА Новости, пациентки получили расстройство желудочно-кишечного тракта. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что более 20 рожениц начали плохо себя чувствовать после ужина. На данный момент ситуация находится на контроле, принимаются все меры по недопущению возникновения и распространения заболеваний среди пациентов и персонала медучреждения.

«Специалисты <...> проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов <...> с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья.

Ранее мы писали о том, что в Перми произошло массовое отравление участников всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Дети и взрослые заразились острой кишечной инфекцией.