Оборонялся или напал: на Камчатке 16-летний сын изрезал отца из-за конфликта с матерью

На Камчатке подросток напал с ножами на пьяного отца. СМИ писали, что 16-летний мальчик защищал себя, так как мужчина хотел побить его из-за конфликта с матерью. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что расследование дела о нападении завершено.

Все произошло 23 апреля, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к жене с сыном, которые жили отдельно. Женщина сама пригласила супруга, чтобы он поговорил с подростком, который поссорился с матерью. Мальчик рассказал, что отец постоянно его бил и в этот раз, скорее всего, сделал бы то же самое.

Когда разъяренный мужчина появился на пороге квартиры, то подросток встретил его, вооружившись ножами, и сказал, что будет обороняться. Мужчина проигнорировал слова мальчика и набросился на него с кулаками.

«Несовершеннолетний предпринял попытку самообороны, которая явно была несоразмерна степени опасности и повлекла причинение мужчине тяжкого вреда здоровью», – отмечается в сообщении.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 114 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ. Подросток признал вину, сейчас он находится в Камчатском центре социальной помощи семье и детям.

Теперь правоохранители займутся отцом, который на протяжении многих лет избивал своего сына.

Ранее мы писали о том, как пятилетний мальчик с Камчатки отбил нападение нетрезвого отца с ножом.