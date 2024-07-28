В Подмосковье 17-летний рыбак поймал на удочку свою смерть

Трагичный случай оборвал жизнь 17-летнего юноши в Подмосковье. Подросток отправился на рыбалку и погиб от удара током, передает Life.ru.

По данным СМИ, увлекавшийся ловлей рыбы юноша пошел на реку в деревне Меленки. Однако вернуться назад ему было уже не суждено — из-за трагической случайности несовершеннолетний лишился жизни.

Во время размаха удочкой юный рыбак зацепил линию электропередачи. В результате он получил сильный удар током. Травмы оказались настолько серьезными, что юноша умер на месте случившегося. В правоохранительных органах гибель несовершеннолетнего пока никак не прокомментировали.

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