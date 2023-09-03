В Подмосковье 17-летний боксер скончался прямо на ринге

В Подмосковье 17-летний мальчик скончался во время спарринга по боксу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло 1 сентября в Видном. Подросток решил провести со своим приятелем тренировочный спарринг по боксу на стадионе. У ребят были все атрибуты защиты. В один момент самочувствие 17-летнего парня резко ухудшилось. Его друг сразу вызвал бригаду скорой помощи, но врачи не смогли спасти несовершеннолетнего.

Тело мальчика направили на судмедэкспертизу. По данным источника, подросток жил в полной семье и получал образование в Московском университете им. С.Ю. Витте.

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