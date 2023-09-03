Умоляла о смене школы: девочку нашли мертвой после того, как она стала жертвой буллинга

В Подмосковье 15-летняя девочка покончила жизнь самоубийством из-за буллинга одноклассников. Об этом сообщает mk.ru.

Все случилось 3 августа. Школьница жила в частном доме с тяжелобольной мамой, отчимом и шестилетним братом. Родные обнаружили на столе в одной из комнат предсмертную записку, в которой девочка призналась, что не желает ходить в школу, где учатся обижавшие ее ребята. Она добавила, что сожалеет о содеянном и очень любит своих близких.

Девятиклассница училась на одни пятерки и помогала преподавателям в организации различных мероприятий. По словам самих учителей, девочка была очень ответственной.

Как рассказывают родственники школьницы, она всегда сначала выполняла какие-либо поручения от педагогов и только потом садилась за уроки, даже если время на учебу оставалось лишь ночью. Одноклассники поднимали девочку на смех из-за ее активной жизненной позиции и хороших отношений с преподавателями.

Видимо, травля сверстников и привела девятиклассницу к мыслям о суициде. Подросток не раз заявлял родителям о желании сменить школу.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту гибели девочки.

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