Неправильно воспитывал: юноша потерял зубы из-за капризной сестры и «учителя хороших манер»

Жительница подмосковного Дмитрова обратилась за помощью в полицию. Она сообщила, что ее 15-летнего сына жестоко избил пьяный мужчина. Ему показалось, что подросток «неправильно» воспитывает свою сестру, передает mk.ru.

Накануне, 16 июля, юноша вместе с подругой и маленькой сестрой гулял по улице. Когда пришло время возвращаться домой, то девочка расплакалась. Брат попытался урезонить сестру, что не понравилось проходящему мимо пьяному мужчине.

Тот стал объяснять подростку, что он «неправильно» воспитывает сестру. Юноша на это заявил, что справится сам, и тогда незнакомец решил научить школьника хорошим, по его мнению, манерам.

Мужчина избил несовершеннолетнего. Кроме того, пострадавшего избили двое друзей прохожего. Они прибежали, когда увидели сцену. После нападения у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, ему выбили два зуба.

Ранее в Дагестане директор школы избил пятиклассников в своем кабинете. Ребята использовали мат в стенах учебного учреждения.