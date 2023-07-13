В Подмосковье 15-летний подросток умер во время поливки огорода

15-летний мальчик из Подмосковья умер во время поливки огорода. Об этом сообщает mk.ru.

Трагедия произошла вечером 12 июля в селе Белая Колпь городского округа Шаховская. Подросток, который отличался хорошим здоровьем и редко болел, пошел поливать огород, но через некоторое время сосед заметил, как ребенок лежит прямо на грядках.

Родители попросили двоих сыновей полить огород и ушли из дома. Мальчики выполняли задание по очереди. Как только сосед увидел одного из них распластанным на земле, сразу позвонил его родителям и вызвал врачей.

Медики подъехали в тот момент, когда подросток уже перестал дышать. У мальчика посинело лицо, шея и грудь. Несмотря на это, врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но сердце ребенка так и не забилось.

Возможная причина смерти школьника – аневризма. Предположительно во время поливки огорода у него в голове лопнул сосуд.

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