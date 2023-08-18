В Подмосковье 15-летний парень закрылся в комнате с сестрой, раздел ее и пытался заняться сексом
В Подмосковье подросток раздел четырехлетнюю сестру и пытался заняться сексом.
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В Подмосковье 15-летний подросток закрылся в комнате с четырехлетней сестрой. Парень раздел девочку и пытался заняться с ней сексом.
Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Серебряных Прудах. Когда взрослых не было дома, брат стал домогаться малолетней сестры.
Девочка рассказала об этом матери. Она написала на сына заявление в полицию. Уголовное дело пока не возбуждено. Начата проверка.
Известно, что в семье растут пятеро детей: трое общих и двое – от предыдущего брака женщины. По словам соседей, мать злоупотребляет алкоголем, за детьми не следит. Подросток состоит на учете у психиатра.
Ранее в Москве задержали мужчину, который домогался 15-летней школьницы в торговом центре.