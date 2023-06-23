В Москве задержали мужчину, домогавшегося 15-летней школьницы в торговом центре

В московском торговом центре мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку и стал ее домогаться. Подозреваемого в развратных действиях задержала полиция. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на управление Следственного комитета по столице.

Как стало известно, 21 июня 29-летний россиянин заметил в публичном месте 15-летнюю школьницу и начал к ней приставать. О случившемся подросток сразу же рассказала родным, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. По показаниям пострадавшей сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ему предъявлены обвинения по уголовной статье «Развратные действия».

Ранее в Екатеринбурге задержали подозреваемого в педофилии мужчину. О преступлении сообщили родители пострадавшего несовершеннолетнего. В ходе расследования удалось выяснить, что россиянин долгое время работал вожатым в детском лагере и учился на педагога. Более того, у него есть целая книга о взаимоотношениях с чужими детьми. В ней одна глава посвящена его автобиографии.

Примечательно, что до этого разбирательства мужчину уже пытались обвинить по этой же уголовной статье. Сам он признавался, что ему было крайне обидно слышать подобные оскорбительные слова в свой адрес.