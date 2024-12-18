В Бурятии ученик восьмого класса умер прямо во время урока

В Бурятии школьник умер прямо на уроке. Ему стало резко плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 14-летний мальчик пришел, как и обычно в школу. Он отсидел два урока и сходил на физкультуру. А на четвертом занятии он почувствовал недомогание. Это была физика. Еще в этот день у ребенка было три предмета.

Когда школьник потерял сознание, врачи попытались его откачать около часа. Однако реанимировать мальчика не получилось. Он скончался.

После смерти ребенка СК начал проверку. Сейчас следствие проверяет информацию о состоянии несовершеннолетнего и его болезнях. Примечательно, что он был спортсмен и должен был участвовать в соревнованиях по баскетболу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

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