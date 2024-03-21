Обугленная кожа, дыра в спине и боли: россиянка пострадала из-за операции в больнице Тюмени

В Тюмени женщина пожаловалась на действия врачей местной больницы, из-за которых получила обугленную дыру на спине. По ее словам, она образовалась после операции. Подробности сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, россиянка обратилась за консультацией к гинекологу, и после посещения медика ей было назначено легкое хирургическое вмешательство под общим наркозом. После его проведения пациентка отправилась домой и лишь потом почувствовала странную боль в спине. Оказалось, что у нее была обуглена кожа, а в одном месте и вовсе образовалась дыра.

Обнаружив повреждения на теле, женщина начала связываться с врачами, но на контакт с ней не шли. Поэтому ей пришлось обращаться в другую клинику, где ей диагностировали ожог третьей степени. Теперь жительнице Тюмени требуется пересадка кожи.

По словам россиянки, во время операции врачи неправильно расположили электрод, из-за чего прожглась пеленка. В суде ей удалось добиться компенсации в размере 350 тысяч рублей. Однако клиника настаивает, что оборудование было исправно, а пациентка сама ушла домой с легким покраснением. На данный момент представители больницы хотят добиться того, чтобы не выплачивать деньги женщине.

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