В почках была черная кровь: мать погибшего украинского бойца обвинила военкомы в пытках над сыном

В Запорожье мать погибшего бойца ВСУ считает, что к его смерти причастны сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата — прим. «Страсти»). Она обвинила военных в применении к нему пыток.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», 35-летнего сына адвоката Людмилы Петровой задержали 27 января в рамках принудительной мобилизации, хотя мужчина был ограничено годен к службе. Женщина уточнила, что после этого сын провел ночь в подвале без доступа к туалету. Утром его отправили в воинскую часть в Новомосковск и не дали пройти медкомиссию.

Мужчина успел дозвониться матери — он сообщил, что теряет сознание и нуждается в помощи медиков. Но прибывший врач заявил, что новобранец здоров и якобы имеет документы о прохождении медкомиссии. В итоге у него забрали телефон, не оказав никакой помощи.

В дальнейшем мужчину доставили в психиатрическую больницу в Днепре якобы с наркотическим отравлением. При этом анализы не выявили в его крови наркотики или алкоголь. Чуть позже он уже оказался в реанимации с отказавшими почками, синяками и обморожением конечностей.

Мать погибшего уточнила, что в почках было много черной крови — организм ее сына самостоятельно не функционировал. 3 февраля мужчина скончался. Людмила уверена — к ему применяли пытки, а диагноз по направлению в больницу сфальсифицировали.

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