В Москве жестоко убита 34-летняя ведущая «Русского радио Вологда» Анна Азовская

В Москве убили 34-летнюю Анну Азовскую – ведущую «Русского радио Вологда». Девушке нанесли 30 ножевых ранений.

Инцидент произошел на севере столицы. Сообщается, что неладное заподозрили соседи Анны, когда услышали крики из ее квартиры. Затем к ним прибавились мольбы о помощи, и неравнодушные люди вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру Азовской и обнаружили, что все вокруг было в крови. Анна к тому моменту уже была мертва. Смерть наступила от многочисленных ножевых ранений.

Главным подозреваемым был назначен 33-летний мужчина, который являлся сожителем убитой. Его задержали, и на допросе он признался, что сильно поссорился с женщиной и в ходе конфликта схватился за нож. Он набросился на свою жертву и ударил ее острием около 30-ти раз.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Ранее в Приморье во время застолья мужчина отрубил приятелю руку и сбросил его в погреб.