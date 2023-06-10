Разъяренный мужчина отстрелил туристу пальцы в отеле
В Анапе мужчина отстрелил туристу два пальца в ходе скандала.
Постоялец отеля «Мореми» в Анапе достал пистолет и отстрелил туристу пальцы. Инцидент был запечатлен на камеру.
Как пишет РЕН ТВ, между двумя мужчинами случился конфликт. Он был связан с их девушками, которые подрались. В ходе скандала один из мужчин достал травматический пистолет. Он начал угрожать «противнику», а после открыл стрельбу и отстрелил ему два пальца.
Врачи оказали пострадавшему экстренную помощь. У него оторвало мизинец и половину безымянного пальца.
Отмечается, что пострадавший является туристом из Краснодара. Обвиняемого задержали, у него было разрешение на оружие. На данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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