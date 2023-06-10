Разъяренный мужчина отстрелил туристу пальцы в отеле

Постоялец отеля «Мореми» в Анапе достал пистолет и отстрелил туристу пальцы. Инцидент был запечатлен на камеру.

Как пишет РЕН ТВ, между двумя мужчинами случился конфликт. Он был связан с их девушками, которые подрались. В ходе скандала один из мужчин достал травматический пистолет. Он начал угрожать «противнику», а после открыл стрельбу и отстрелил ему два пальца.

Врачи оказали пострадавшему экстренную помощь. У него оторвало мизинец и половину безымянного пальца.

Отмечается, что пострадавший является туристом из Краснодара. Обвиняемого задержали, у него было разрешение на оружие. На данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что студентка вызвала такси и в салоне получила химический ожог ягодиц.