В Петрозаводске мужчина утопил трехлетнего сына и покончил с собой

В Петрозаводске найдены мертвыми мужчина и маленький ребенок. Тела обнаружили в квартире, в которой они проживали. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию от осведомленного источника, в апартаменты на улице Кутузова пришла женщина и увидела страшное. Внутри лежали мертвые ее муж и трехлетний сын. Что именно произошло в квартире в отсутствие россиянки, до конца еще неизвестно. По предварительной информации, ребенок скончался первым. Его утопил собственный отец. Также предполагается, что после совершенного убийства мужчина решил покончить с собой.

Над выяснением всех обстоятельств дела сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Перед ними стоит задача установить, что делали отец и сын перед смертью, а также почему именно их история закончилась так трагично.

Ранее стало известно о смерти 15-летнего мальчика в Крыму. Подросток приехал к дедушке на выходные и скончался в его туалете посреди ночи. Отмечается, что школьник пошел в уборную и задохнулся там угарным газом.