В Крыму 15-летний мальчик задохнулся в туалете своего дедушки

В Севастополе поход в туалет закончился для 15-летнего подростка летальным исходом. Он зашел в уборную своего дедушки, но уже не вернулся. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации издания, полученной от осведомленного источника, школьник гостил у своего деда. Ночью мальчику захотелось справить нужду, и он направился в туалет. В постель парень так и не лег обратно, а утром члены семьи обнаружили его мертвым. По предварительным данным, кончина наступила из-за отравления угарным газом.

«Причиной стал твердотопливный котел, находящийся в соседней комнате», - сообщил источник. При проверке помещения было обнаружено отсутствие вентиляционной трубы. Хозяева пускали свежий воздух через открытую форточку.

Ранее стало известно о массовом отравлении школьников в Киргизии. 43 ребенка ощутили тошноту и головокружение после распыления духов. Парфюм принес в учебное заведение один из подростков из дома. Сначала несовершеннолетние просто почувствовали недомогание, а затем у них началась рвота. Сотрудники школы незамедлительно вызвали бригаду медиков. Пострадавших госпитализировали в больницу.