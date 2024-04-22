В Киеве подростки избили школьника за просмотр мультика на русском языке

В Киеве подростки избили сверстника за просмотр мультика на русском языке. Несколько дней 13-летний мальчик скрывал травму от родителей. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на СМИ Украины «Страна. ua».

По данным источника, ребенок пострадал от рук школьников из-за того, что им показалось, что он смотрел мультипликационный фильм не на украинском языке, а на русском. Мама мальчика уточнила, что ее сына сильно ударили в пах, но она об этом не знала на протяжении десяти дней. Предположительно, подростка запугивал помощник учителя, поэтому он и молчал об избиении. Однако родительница сама заметила гематому.

Женщина уточнила, что после случившегося ее ребенку потребовалась помощь медиков, а также операция. Есть информация, что школьника и раньше били в учебном заведении.

Ранее в Москве нянечку детского сада обвинили в избиении детей. Тревогу забила мама одного из мальчиков, которая увидела на его лице синяк. Позже другие родители признались, что тоже замечали ссадины у своих сыновей и дочерей.