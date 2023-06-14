В петербургской школе уволили двух педагогов, издевавшихся над детьми-инвалидами

В одной из школ на Васильевском Острове в Санкт-Петербурге два преподавателя были уволены за обвинения в травле детей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает kp.ru.

Известно, что женщины избивали и обзывали школьников. Родители жертв травли обратились в правоохранительные органы.

Как известно семьям сейчас, учительниц уволили как раз из-за этого дела, однако некоторые сотрудники школы данную информацию не подтверждают, а объясняют их уход обычным «больничным».

Более того, пострадавшие ученики были переведены в другой класс, а на место педагогов ищут нового квалифицированного сотрудника. Моральную компенсацию в школе выплачивать отказались.

Напомним, разбирательство началось в мае, когда один из школьников предоставил запись с диктофона, на которой слышно, как педагоги оскорбляют учеников, называя их «бестолковыми» и угрожая физической расправой.

Поводы для оскорблений заключалась не только в ментальных способностях учащихся, но и в их внешнем виде.

«Мне кажется, у него башка еще больше стала. В профиль как встанет – чемодан. Сейчас как дам по ней! Бестолковый гаденыш с бесстыжей мордой!» — слышно из разговора учителей на записи.

После разбирательств педагоги признали вину, однако объяснить причины своего поведения не смогли.

Напомним, ранее мы писали, что в Саратовской школе после недельного поиска пропавшего 59-летнего заслуженного учителя нашли мертвым.